Lady Gaga recupera os dois cães raptados esta semana

JN/Agências Hoje às 10:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A cantora norte-americana Lady Gaga recuperou na sexta-feira os seus dois cães, raptados esta semana do seu cuidador após este ter sido baleado. A cantora tinha prometido uma recompensa de 500 mil dólares (cerca de 415 mil euros) a quem os encontrasse.

A polícia de Los Angeles escreveu numa mensagem na rede social Twitter que uma mulher conduziu os dois buldogues roubados a uma esquadra da cidade californiana.

"A mulher encontrou os dois cães e contactou a equipa de Lady Gaga para os devolver", informaram as autoridades.

Por agora, segundo refere a agência de notícias EFE, não se sabe quem é a mulher, mas num primeiro interrogatório descartou-se a hipótese de estar envolvida no roubo.

Os dois buldogues franceses, Koji e Gustav, estavam em perfeitas condições e sem feridas, segundo a fonte.

A polícia continuará a investigar o caso, que remonta à noite de quarta-feira, quando o cuidador dos cães, Ryan Fischer, foi baleado por dois assaltantes, que levaram os animais. O cuidador está hospitalizado, mas está livre de perigo segundo as autoridades.

PUB

Havia uma terceira buldogue francesa, que acompanhava as vítimas do assalto, mas que conseguiu escapar e mais tarde voltou para perto de Fischer, depois de os agressores se colocarem em fuga, e foi mais tarde recolhida pela polícia.

A cantora encontra-se atualmente em Roma nas filmagens do filme "Gucci", de Ridley Scott.

Raça valiosa nos Estados Unidos, os buldogues são com alguma frequência raptados e revendidos, mas a polícia ainda não determinou se no caso de Koji e Gustav o facto de pertencerem à milionária artista é uma coincidência ou o motivo do assalto.

O tratamento dado por Lady Gaga aos seus cães tem chamado atenção no passado, em particular pelo facto de normalmente os cães viajarem de jato particular.

A cantora tem-se feito acompanhar dos cães em público com frequência, publicando inúmeras fotos nas redes sociais na sua companhia, e tornando os cães igualmente celebridades reconhecíveis.