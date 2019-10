Lady Gaga surge com novo visual

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Lady Gaga renovou o visual e surgiu publicamente com uma nova cor de cabelo ousada. A cantora pintou os habituais cabelos loiros platinados de cor-de-rosa “pastilha elástica”. A mudança de visual assinalou um ano da estreia do filme “Assim Nasce Uma Estrela”, filme que protagonizou com Bradley Cooper. “Há um ano, houve uma Estrela que Nasceu, e aqui estamos, seis vezes platina rosa”, escreveu na publicação. View this post on Instagram A year ago, A Star was Born, and here we are 6 times pink platinum A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Oct 5, 2019 at 10:00am PDT […]