Lady Gaga usou um vestido à prova de bala na tomada de posse de Biden

Lady Gaga, conhecida pelo seu vestuário excêntrico, revelou que usou um vestido à prova de bala na tomada de posse de Joe Biden.

A artista de 35 anos atuou na cerimónia da tomada de posse de Joe Biden como Presidente dos EUA, em janeiro. Para a ocasião, a cantora usou um vestido Schiaparelli feito à medida e inspirado na bandeira norte-americana.

O que ninguém sabia é que o vestido era antibala, segundo a revelação feita pela própriaLady Gaga numa entrevista à Vogue britânica. "Usei esse modelo Schiaparelli para a tomada de posse e ninguém sabe, mas esse vestido é à prova de bala", contou.

Não é claro como é que o vestido era à prova de bala, mas a cantora disse ser grande fã do visual patriótico. Gaga vestiu um blazer preto e uma saia vermelha, acompanhados de um broche dourado com o símbolo da paz. "Quando vi aquela pomba dourada, simplesmente soube que esta era a peça certa", continuou.

A tomada de posse de Biden aconteceu poucos dias após o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio, o que aumentou as preocupações com a segurança. Antes da cerimónia, Lady Gaga apelou, no Twitter, para que o evento fosse positivo e seguro. "Rezo para que amanhã seja um dia de paz para todos os americanos", escreveu, na época. "Um dia de amor, não de ódio. Um dia de aceitação, não de medo. Um dia para sonhar com a nossa alegria futura como país. Um sonho não violento, um sonho que dá segurança às nossas almas. Amor, do Capitólio".