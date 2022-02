Laura Pausini conduz Festival da Eurovisão em Turim

Sara Oliveira Hoje às 19:15 Facebook

Cantora junta-se a Mika e a Alessandro Cattelan nas semifinais e final do certame organizado pela União Europeia de Radiodifusão, que se realiza em maio em Itália.

Quando a 22 de maio de 2021 o grupo italiano Māneskin venceu o Festival da Eurovisão em Roterdão, nos Países Baixos, a RAI não tardou a anunciar Rafaella Carrà como a apresentadora da edição deste ano. No entanto, a morte da cantora, apresentadora e atriz italiana a 5 de julho, na sequência de um cancro que não tinha tornado público, ditou Laura Pausini como a eleita para conduzir o certame.

Nascida em Faença em 1974, a cantora transalpina mais internacional, com uma nomeação para os Oscars no currículo - na categoria de Melhor Canção Original com "Io sì (seen)" do filme "Uma vida à sua frente" - não estará sozinha. Nas semifinais e final da Eurovisão, que se realizará de 10 a 14 de maio em Turim, Laura Pausini será acompanhada pelo músico britânico Mika e por Alessandro Cattelan, apresentador da edição italiana de "X factor".

O anúncio foi feito no segundo dia do Festival da Canção Italiana, Sanremo 2022, onde Laura cantou um novo single, "Scatola", e partilhou pormenores sobre o seu filme para a Amazon. No documentário biográfico "Laura Pausini - Piacere di conoscerti" serão revelados detalhes da sua vida e dos bastidores dos seus trabalhos.

Escolhidos os anfitriões, falta saber os nomes dos artistas de cada país que vão estar no Pala Alpitour. Portugal escolherá o representante no âmbito do 56.º Festival RTP da Canção, a 12 de março; enquanto em Espanha a seleção da cantora Chanel Terrero continua a ser bastante contestada por ter sido decidida pelo júri em detrimento do televoto e por a música alegadamente conter mais de 35% de letra em idioma estrangeiro, o que vai contra as regras. O ódio instalou-se nas redes sociais, mas a artista nascida em Cuba e crescida no nosso país vizinho já tem o bilhete para Itália.