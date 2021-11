Layla da Costa: Uma carreira em ascensão interrompida aos 24 anos

Sara Oliveira Hoje às 18:43 Facebook

Jovem estava em Bolonha. Colegas deram com ela sem vida na casa de banho.

Descrita pela estilista Fátima Lopes como uma das manequins mais promissoras da sua agência, a Face Models, Layla da Costa morreu anteontem em Bolonha, Itália, onde estava a trabalhar. A jovem de 24 anos foi encontrada sem vida no chão da casa de banho na residencial onde estava alojada. A notícia apanhou de surpresa todos os que a conheciam e principalmente quem com ela, poucos antes, tinha falado, e a tinha notado bem.

"Ainda na véspera estivemos ao telefone a falar sobre a agenda da semana e ela estava bem-disposta. A mãe também tinha falado com ela antes um bocado e, de manhã, ela foi tomar o pequeno-almoço com as outra manequins e estava bem", contou ao JN o diretor da Face Models, Pedro Alves. Após a primeira refeição do dia, Layla subiu ao quarto para se arranjar para mais compromissos profissionais. "Só que demorou muito e, como à hora marcada não estava cá em baixo, as colegas subiram e deram com ela caída no chão da casa de banho", acrescentou o responsável da agência. Segundo Pedro, "a Layla ainda não foi autopsiada, mas os médicos e a polícia disseram que acham que foi um ataque cardíaco". De resto, "estava estava cheia de trabalho e muito animada".

Com residência fixa em Portugal, a manequim luso-guineense há muito que somava sucesso em terras italianas, onde permanecia por longas temporadas. Mesmo assim, voltava cá com regularidade. Há duas semanas, por exemplo, desfilou no Portugal Fashion, evento no qual antes já tinha participado.

Em julho, a pretexto do 24.° aniversário, Layla da Costa agradeceu pela vida marcante e pela oportunidade de "começar mais uma etapa", dirigindo uma palavra especial aos pais, irmãos, namorada, familiares e amigos pelo dia que lhe proporcionaram. Os mesmos que agora choram a sua morte, entre Portugal, Itália e Guiné.