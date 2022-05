"Leão" João Palhinha e Patrícia Palhares vão ser pais

Na etapa derradeira da época futebolística, com ou sem o título de campeão, o jogador do Sporting João Palhinha confirma a estreia na paternidade para breve. A mulher, Patrícia Palhares, está grávida e a barriga já se começa a notar.

"O exame confirmou e marcou dois tracinhos. As borboletas na barriga são agora dois pezinhos". Foi assim que o futebolista João Palhinha e a cantora Patrícia Palhares anunciaram que vão ser pais.

O casal partilhou a novidade acompanhada por uma série de fotografias com poses ensaiadas, tiradas à beira-mar por João Portugal. Por perto, vê-se a cadela Cuca que, daqui a meses, vai dividir as atenções com o bebé que está a caminho.

O futebolista do Sporting e Patrícia casaram-se o ano passado, numa cerimónia discreta, por causa da pandemia. A festa ficou adiada para este ou para o próximo ano, com familiares e amigos.