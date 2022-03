Leni Klum trilha o caminho da mãe na moda

Filha de Heidi Klum, de 17 anos, já se tornou presença notada na passarela e em capas de revista. Ser modelo era "uma questão de tempo" e o trabalho tem-no confirmado.

Protegida do mundo da fama quando era mais pequena, Leni Klum começou a despontar há quase dois anos e agora é sem filtros que vai mostrando as suas conquistas. Aos 17, a jovem honra o legado da mãe, a eterna top model, apresentadora e atriz alemã Heidi Klum, e já se move bem na moda. Com ou sem a progenitora por perto.

Em poses individuais, as duas protagonizaram as primeiras páginas da edição de abril da "Harper"s Bazaar" germânica e Heidi recordou que Leni começou a mostrar interesse pela profissão com apenas 11 anos. À mesma publicação, a adolescente também contou qual o melhor conselho que recebeu da mãe. "Ela está sempre a dizer-me: "Sê apenas fiel a ti própria e não deixes que o que as outras pessoas dizem te afetem ou mudem o que estás a fazer". E é sempre bom dizer não". Ignorar comentários está entre as dicas recebidas e acatadas.

Apesar de todo o mediatismo que sempre teve à sua volta, Heidi Klum, de 48 anos, nunca deixou de zelar pela privacidade dos filhos, mantendo-os afastados das redes sociais onde há muito tem uma forte presença. Só há quase dois anos é que Leni, a mais velha, começou a ver-se mais, inclusive no universo digital, reunindo agora mais de 1,2 milhões de seguidores no Instagram. Foi depois de ter decidido seguir os passos da progenitora como modelo, quatro anos depois da oportunidade inicial. "A primeira oferta surgiu quando eu tinha apenas 12 ou 13 anos, de uma marca que gostava de usar: Brandy Melville. Na altura, implorei à minha mãe, mas sem hipótese. Agora entendo que seria muito cedo", recordou na primeira entrevista dada.

Já sem reservas, ainda ao lado da mãe, em setembro de 2020, protagonizou a capa da "Vogue" alemã, estreando-se sozinha o ano passado na "Glamour". Para Leni, tornar-se modelo "era uma questão de tempo" e assim foi. Em agosto de 2021 também desfilou para a Dolce & Gabbana, em Veneza, nunca mais parando de figurar em importantes editoriais.

Leni Klum é fruto da curta relação de Heidi com o magnata da Fórmula 1 italiano Flavio Briatore, mas foi adotada em 2009 pelo cantor Seal, que foi companheiro da mãe durante muitos anos.