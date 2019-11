Leonor Poeiras elogia artistas que passaram pelo “Somos Portugal”

NTV Hoje às 12:55, atualizado às 12:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Leonor Poeiras elogiou os cantores que marcam presença no programa “Somos Portugal” (TVI) ao longo de oito anos de transmissão e que atuam independentemente do tempo que se faça sentir. Depois de mais um episódio transmitido pelo quarto canal, a apresentadora fez questão de homenagear todos os artistas que sobem ao palco do formato para cantar quer faça sol ou chuva. “Uma salva de palmas a todos os artistas que atuam no ‘Somos Portugal’ faça chuva ou faça sol, há oito anos! Tenho muito respeito por todos”, escreveu a repórter no InstaStories, ferramenta do Instagram. Na fotografia que partilhou, Leonor […]