Leonor Poeiras: "O crime de assédio prescreve ao fim de cinco anos"

Apresentadora recebeu mensagens eróticas do psicanalista que a acompanhava em 2012. Após partilha do caso, recebeu mensagens de mulheres que se dizem vítimas do mesmo homem.

Alguns falam em sedução, mas são mais os que acusam de situações de assédio sexual no meio artístico e não só. Nas últimas semanas, depois de a atriz Sofia Arruda recordar o que a afastou, durante anos, da televisão, outras figuras públicas assumiram-se também como vítimas, a maioria sem revelar a identidade dos agressores. Mas, em entrevista ao "Expresso" esta semana, Leonor Poeiras apontou o nome do seu antigo psicanalista, Frederico Pereira, a quem acusa de enviar mensagens impróprias.

Poeiras apresentou queixa o ano passado na Ordem dos Psicólogos, que não pôde agir por terem passado muitos anos desde os factos. Tudo aconteceu em 2012 quando, depois de várias sessões, Leonor recebeu uma sms erótica de madrugada, remetida pelo especialista que a acompanhava. "Acordo, inquieto. Ao umbigo do sonho liga-se uma imagem: a sua. Pensamentos em turbilhão, desconexos: cabana solitária, porque não me convidas a visitar - uma manhã? Porque não me convida...? Porque não...... Não sei o que digo, não sei o que penso. Perdoe-me esta intrusão em paisagens que são tão suas...", escreveu, na altura, o psicanalista. Nove anos volvidos, Frederico Pereira assume a autoria do texto que, na sua versão, "não tem nenhuma insinuação sexual".

Leonor Poeiras guardou a mensagem de telemóvel, assim como emails que provam o assédio, se bem que reconheça que o psicanalista, mais à frente, lhe tenha pedido desculpa. A apresentadora abandonou as consultas mas não avançou com a denúncia após ser alertada que o conteúdo das sessões poderia vir a público. Quando o fez, em 2020, já foi tarde, por isso decidiu tornar público o caso, pois tem provas guardadas no dossiê. "Parece-me fundamental informar que o Crime de Assédio prescreve ao fim de cinco anos, uma informação que eu desconhecia até ao ano passado", alerta. Configurado como um crime semi-publico, o assédio permite que seja apresentada queixa até aos seis meses seguintes à ocorrência dos factos, o que nem sempre aconteceu, até pela forma como cada vítima gere o trauma e o receio das consequências.

Depois de ter partilhado o seu caso, Leonor Poeiras contou que recebeu "mensagens de quatro mulheres que passaram pelo mesmo com o prestigiado psicanalista em causa". "Duas são suas ex-alunas", acrescentou, sabendo que "a maioria dos portugueses julga que assédio se resume a um apalpão no rabo... e que quem denuncia publicamente o faz porque quer ser falado". Para ela, "o caminho será longo, mas vamos para a frente."