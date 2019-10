Leonor Poeiras pede ajuda para solucionar situação insólita

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Leonor Poeiras desabafou, esta sexta-feira, sobre uma situação insólita que está a viver depois de o o farol do seu carro ter sido partido por um camião do lixo. A apresentadora da TVI recorreu ao seu perfil da rede social para contar um episódio que aconteceu consigo e para a qual ainda não arranjou solução. “Não tenho carro há um ano. Às vezes faz-me falta, sim… esta semana ando com uma carrinha emprestada de um amigo”, começou por explicar. “E quando a carrinha do lixo da Câmara Municipal de Lisboa passa pelo teu carro bem estacionado e te parte o […]