Leonor Seixas revela tesourinho em dia de festa

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Leonor Seixas celebrou, esta sexta-feira, o aniversário da mãe com uma fotografia que encontrou no baú das recordações, de quando a sua progenitora estava grávida de si. Foi dia de festa em casa da atriz isto porque a sua mãe completou mais um aniversário. Perante esta data tão especial, Leonor Seixas recorreu ao perfil de Instagram para partilhar a ocasião com os fãs. “MÃE liberdade, MÃE verdade, MÃE sorriso, MÃE colo, MÃE albergue, MÃE ambulância, MÃE sabores incríveis, MÃE tudo, MÃE SEMPRE. Parabéns!” pode ler-se na legenda da publicação. View this post on Instagram MÃE liberdade, MÃE verdade, MÃE sorriso, […]