Letizia, o espelho da monarquia no século XXI

Sem descurar a elegância ou melindrar o protocolo, rainha de Espanha aposta em visuais modernos que inspiram as mulheres.

Em foco desde o dia em que se casou com príncipe Felipe, atual rei de Espanha, a 22 de maio de 2004, Letizia é há muito um ícone do estilo, até pelas mudanças notadas na imagem. De jornalista a princesa e agora rainha, adotou diferente vestuário, mudou de penteado várias vezes e também foi atualizando a maquilhagem, além de muito se falar nas alegadas intervenções estéticas operadas no rosto.

O vermelho é uma das cores em destaque no guarda-roupa de Letizia que, meia volta, recicla uma ou outra peça, principalmente saias, vestidos evasê e camiseiros. Também está atenta às novidades e, recentemente, surpreendeu com uma proposta cut out, muito em voga nesta primavera/verão, durante um ato oficial, em Valência. O vestido fucsia midi de manga larga destacava duas aberturas laterais que deixavam ver os abdominais da monarca, pertence à coleção da Serendipia e custa 64,95 euros.

Do luxo ao acessível

A mulher do rei Felipe VI prima pela elegância, independentemente do valor do que veste. Carolina Herrera, Hugo Boss, Sandro, Michael Kors e Victoria Beckham estão entre as marcas preferida de Letizia, que conjuga com sugestões mais acessíveis da Uterqüe, Massimo Dutti, COS, Asos ou Zara, inspirando as mulheres. No que respeita a moda de autor, a aposta vai para criadores espanhóis. Felipe Varela lidera o favoritismo e é da sua autoria o vestido ao estilo bailarina que usou, na passada segunda-feira, no almoço comemorativo dos 40 anos da adesão de Espanha à NATO, que decorreu no Palácio Real de Madrid.

Letizia Ortiz segue o protocolo mas nunca perde o estilo próprio. Por isso, também são várias as vezes em que ousa com peças em couro, distinguindo-a da maioria das representantes da monarquia europeia e aproximando-a do povo. Tiaras e coroas têm hora certa, pois no resto do tempo faz questão de se afirmar como uma rainha dos tempos modernos.