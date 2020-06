"Levaste o meu coração contigo!". As reações dos amigos de Pedro Lima

Sara Oliveira Hoje às 13:58 Facebook

A notícia da morte do ator Pedro Lima, de 49 anos, apanhou o país de surpresa. Nas redes sociais, são muitos os que homenageiam o galã das novelas, não escondendo o choque pelo imprevisível desfecho.

Fernanda Serrano gravava agora a novela "Amar demais" (TVI) com Pedro Lima, mas já antes muitos outros projetos tinham partilhado, não só na ficção como também na moda, e não esconde o quanto está desolada. "Tu eras o Amigo que me dava a mão. O que estava Sempre lá. Tinhas Sempre a palavra certa. Não te irei conseguir retribuir nunca a Amizade, o Carinho, o Exemplo! O meu Herói! O nosso Herói! Levaste o meu coração contigo!", escreveu a atriz no Facebook, mostrando uma das últimas selfies em comum, tirada no fim de semana passado, na Zambujeira do Mar.

"Não pode, não pode, não pode ser", afirmou Cristina Ferreira. Incrédula, a apresentadora recordou o "sorriso", o "abraço sincero" de quem só queria "ser feliz". "Um grande beijinhos à Ana e aos filhos. Isto é muito triste. Estou chocada", acrescentou. Também "em estado de choque", Sónia Araújo destaca que "o Pedro era encantador".

César Mourão reagiu, como uma grande maioria, com vernáculos. "Fdx. inacreditável. Em choque. Fdx que bom gajo", publicou o humorista no Instagram. "Difícil de acreditar", assume Lourenço Ortigão, revelando que o colega "ainda esta semana" lhe ligou "e parecia estar tudo bem".

Entre os atores, a consternação é enorme. Pedro Barroso agradeceu "pelo caminho" ao "tio Lima", enquanto Dalila Carmo enviou "o maior dos abraços para a Anna [a companheira do ator] e para os filhos". "Estou sem palavras. Já não as encontro. A vida a secar aos poucos", desabafou.

Uma fotografia de Pedro Lima a sorrir serve de base à homenagem de Julie Sargeant. "É assim que me lembro de ti e sempre irei lembrar, com um sorriso meigo e generoso". Os dois ainda fizeram "televisão e teatro juntos" e, para a atriz, "foi um privilégio".

"Sempre que morre um colega nosso, norrenos um pouco também, há uma irmandade que nos une a todos. É um dia triste hoje. Boa viagem, Pedro. Muita paz é muito amor para o teu novo começo, estejas onde estiveres", lamentou, por sua vez, Nuno Gil.

Também "em choque absoluto com a partida inesperada e brutal do Pedro Lima Há momentos em que nos faltam as palavras" está o guionista António Barroso, recordando que, "curiosamente, era este o nome da sua música em "Destinos Cruzados"". "Que raio de ano é este?!", questionou o autor de novelas, numa alusão à todos os que 2020 já levou.