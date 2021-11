Lia Carvalho, a atriz que queria ser domadora de leões

Sara Oliveira Hoje às 17:57 Facebook

Depois de interpretar Teresa Miguel em projeto sobre as Doce, fez mais um filme e voltou ao teatro.

Quando leu o guião, Lia Carvalho deixou-se encantar pela secretária Cristina, antes de saber que tinha agarrado o protagonismo no filme e na série sobre as emblemáticas Doce. Para a atriz, "fazer o "Bem bom" foi incrível e interpretar a Teresa Miguel foi muito duro", à conta da história real. Entre outras questões, o papel "representa o artista solitário que tem um amigo que é como um irmão, mas não chega e ela sente-se muito sozinha".

O projeto contemplou um mês e meio de ensaios e só depois, uma semana antes das filmagens, é que Lia esteve com a verdadeira Teresa Miguel para limar arestas. "Como a Patrícia [Sequeira, realizadora] diz, isto não deixa de ser ficção e ela não queria que fôssemos rigorosamente iguais [e a prova é que emprestou os seus olhos azuis à personagem], mas foi bom para sabermos algumas curiosidades."

Lia Carvalho em "Bem bom" Foto: Direitos reservados

Depois do sucesso nos cinemas, a história passou para a televisão com o nome "Doce", numa série de sete episódios transmitidos pela RTP, focando-se numa dimensão mais pessoal da banda dos anos 1980. Ainda está no ar mas, atualmente, o foco de Lia Carvalho está na construção da própria casa, com o namorado. Antes de pôr mãos na massa, ainda teve tempo de fazer dois espetáculos e gozou férias. Agora, "estou mesmo empenhada em reabilitar uma casa em que investi para termos o nosso ninho", conta ao JN.

No início deste ano, a artista também rodou "Mal viver" de João Canijo, "que há de estrear para o ano". Seguiu-se, então, o teatro, mantendo-se entre os palcos e a sétima arte com regularidade. Doze anos depois de se ter estreado em televisão como Mariana em "Morangos com açúcar" (TVI), quando já tinha entrado na Escola Superior de Teatro e Cinema. Terminou a licenciatura em 2017, pois trabalhou sempre pelo meio "para pagar os estudos".

Em miúda, "a primeira coisa que quis ser foi domadora de leões. Nós tínhamos um cão Serra da Estrela, eu divertia-me a brincar com ele e essa era a minha realidade. Só mais tarde é que comecei a pensar um bocadinho em ser atriz, pois a minha avó vive mesmo ao lado da Escola de Teatro de Cascais e eu gostava muito da energia das pessoas que iam para ali. O que eu queria era andar ali e assim foi". No entanto, aos 31 anos, Lia Carvalho reconhece que "se aprende aquilo de que se gosta fazendo-o, e não na escola".