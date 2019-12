Liliana Aguiar em destino paradisíaco para celebrar primeiro aniversário do filho

NTV Hoje às 11:52, atualizado às 12:13 Facebook

Liliana Aguiar viajou até ao México em família, onde celebrou o primeiro aniversário do filho mais novo, no sábado. Santiago completou um ano e, para assinalar a data, a apresentadora fez uma dedicatória no Instagram, enquanto desfruta de alguns dias de descanso no destino paradisíaco com o marido, Francisco Nunes, e o filho em comum. “Um ano de amor incondicional! És um anjo, vieste provar que o amor acontece quando menos esperas. O Amor supera tudo. Tu és o Amor. Parabéns a ti Santiago”, lê-se na publicação. View this post on Instagram 1ano de amor incondicional! És um anjo 😇 […]