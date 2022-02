Liliana Almeida: "Dou o corpo às balas"

Sara Oliveira Hoje às 19:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Cantora e ex-concorrente de "Big brother famosos" já esteve com Bruno de Carvalho, mas prefere ir com com calma. Num direto do Instagram, disse que "o futuro a Deus pertence".

"Posso contar-vos que chegar cá fora é um mundo novo mesmo [...]. É estranho, é uma gestão que não sei fazer." Foi assim que Liliana Almeida se dirigiu aos seguidores no Instagram. Dois dias depois de ter sido expulsa de "Big brother famosos", na TVI, a cantora esteve à conversa com fãs através de um direto no Instagram, acabando por abordar a relação com Bruno de Carvalho, tamanha a curiosidade da maioria. Antes, reconheceu ter aprendido muito com a participação no reality show e que se sente "mesmo muito cansada".

"Estou bem, estou tranquila. Melhores dias virão", assegurou, antes de ser bombardeada com perguntas sobre o antigo presidente do Sporting e DJ, se já tinham estado juntos e como está o namoro iniciado no concurso. "Os meus sentimentos pelo Bruno não mudaram", afirmou, garantindo continuar apaixonada. Também contou já ter tido "oportunidade de abraçar o Bruno". "Dou o corpo às balas quando acho que devo dar", acrescentou. Já sobre se ficará com ele, respondeu: "Acho que o futuro a Deus pertence e a mim também".

Durante meia hora, a artista não alimentou polémicas e sublinhou que levará tudo com calma: "Um passo de cada vez. Ainda estou a sentir aqui esta energia toda que me tem chegado". A certa altura, Liliana foi questionada se iria fugir de Bruno de Carvalho: "Eu não vou fugir de uma pessoa que eu não conheço. Acho que devo conhecer as pessoas na sua profundidade e aí decidir". Após a intensidade do programa, ela quer continuar "a conhecer" o companheiro, até porque "não existiram vítimas" ao longo do romance.

Do outro lado do Atlântico

Enquanto por cá a edição atual do BB termina sábado e as polémicas prendem-se com o relacionamento de Liliana e Bruno e a incógnita sobre os concorrentes da temporada que se estreia domingo, no Brasil há outras quezílias que muitos portugueses também vão acompanhado.

O interesse faz-se notar nas redes sociais e atravessou o Atlântico, ao ponto de o público português já poder votar no concorrente que quer ver expulso do "BBB 22", através do site do Gshow.