A apresentadora de televisão Liliana Campos, o marido, Rodrigo Herédia, e o ator Joaquim Nicolau, bem conhecido das novelas portuguesas, estiveram, este sábado de manhã, na praia do Abano, no Guincho, onde foi encontrado o corpo do colega e amigo Pedro Lima.

Preocupadas com uma carta deixada pelo ator, pessoas próximas alertaram a PSP, por volta das 8.20 horas, que aciononou a Polícia Marítima para o local.