Lionel Messi recorda começo da relação com Antonella Roccuzzo

Lionel Messi recordou o início de relação com a atual mulher, Antonella Roccuzzo, com uma memória antiga. O futebolista argentino partilhou uma fotografia inédita, no perfil de Instagram, de quando o casal era apenas adolescente. “Os anos passam”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Los años pasan… 😛 A post shared by Leo Messi (@leomessi) on Oct 19, 2019 at 10:56am PDT Recorde-se que Lionel Messi e Antonella Roccuzzo conheceram-se ainda crianças, tendo sido reveladas fotografias juntos de quando tinham 10 anos, e reencontraram-se na adolescência, tendo começado a namorar. O casal tem três filhos Thiago, Mateo e […]