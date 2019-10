Longe do pequeno ecrã, Olívia Ortiz aposta tudo no digital

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:09 Facebook

Ausente da TVI, a apresentadora vive do seu canal de YouTube. Mas o regresso do “Big Brother” pode fazê-la mudar de ideias. O “pós-gala” do “reality show” da TVI “Casa dos Segredos” foi o último trabalho fixo de Olívia Ortiz no quarto canal. Desde então, sucedem-se pequenas aparições, com a também atriz a dedicar-se ao seu canal no YouTube. Considerada uma das maiores influenciadoras digitais, a comunicadora explica como se deixou absorver pelas redes sociais e deixou a apresentação em “stand by”. “Quando comecei nesta vida do digital nunca pensei que pudesse tomar estas proporções. No início achei que seria […]