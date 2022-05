Lorena Mañas, a mulher que inspira o goleador Darwin

Espanhola é o pilar da estabilidade do craque uruguaio do Benfica que se sagrou o melhor marcador na época 2021/22, poucos meses depois de ter sido pai.

Quase dois anos depois de ter chegado ao Benfica, Darwin Nuñez chega ao fim da época 2021/22 como o rei dos goleadores em Portugal, enchendo de orgulho a companheira, Lorena Mañas. O casal conheceu-se quando o avançado uruguaio jogou em Almería, Espanha, antes de se mudar para Lisboa, mas o relacionamento só chamou a atenção quando a espanhola ficou grávida do primeiro filho em comum.

Juntos, Darwin e Lorena viveram a 3 de janeiro deste ano "o dia mais feliz" das suas vidas, como partilhou o craque, referindo-se ao nascimento do filho, que dele herdou o nome. O bebé Darwin marcou a estreia na paternidade do futebolista, enquanto a mulher é mãe ainda de Chloe, de sete anos e meio, fruto da relação anterior com o também jogador de futebol Aleix Vidal, de quem se separou na primavera de 2018. Desses tempos, quando o ex- estava no Barcelona, Lorena guarda amizades com companheiras de outros futebolistas conhecidos. Entre elas, Antonela Rocuzzo, a mulher de Messi.

Lorena Mañas tem estado ao lado de Darwin nos últimos dois anos, deixando-o brilhar, ao mesmo tempo que o inspira em cada golo que assina e que o coloca entre os mais cobiçados por Atlético Madrid, Paris Saint Germain ou Manchester United. O mercado já ferve, mas numa altura em que o futuro continua em aberto, o protagonista apenas tem a certeza de que, seja para onde for, leva a família atrás para o apoiar nos estádios ou em casa, como aconteceu nos últimos meses no nosso país. Em dias de folga e com sol, foi com Lorena e o filho bebé que Darwin recuperou energias em passeios junto ao Tejo.

Em março, Lorena Mañas esteve pela primeira vez no Uruguai, para ver o namorado jogar pela seleção celeste. "Espero que sejam muitas mais. Obrigado por tanto! Amo-te!", declarou Darwin Nuñez, feliz por contar com a amada em Montevideo.