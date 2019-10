Lourenço Ortigão e Kelly Bailey namoram em Tóquio

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Lourenço Ortigão e a namorada, Kelly Bailey, fizeram as malas e viajaram até Tóquio, no Japão, onde estão a desfrutar da gastronomia local. Depois de terem terminado as gravações da novela “Prisioneira”, da TVI, o casal de atores mudou-se temporariamente para o território japonês para aproveitar os dias que têm de férias. Entre visitar alguns dos locais mais emblemáticos da cidade, os dois intérpretes do quarto canal conheceram o restaurante onde foram filmadas algumas cenas do filme “Kill Bill”, de Quentin Tarantino. No perfil de Instagram, Lourenço Ortigão não perdeu a oportunidade de eternizar o momento. “A jantar onde ‘Kill […]