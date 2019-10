Lourenço Ortigão mostra o quarto em Tóquio e a vista é deslumbrante

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:25 Facebook

O ator e a namorada, Kelly Bailey, continuam no Oriente numa viagem muito romântica. Neste sábado Lourenço Ortigão mostrou Tóquio à noite, com uma vista privilegiada do quarto. Felizes da vida. Depois de terminarem as gravações de “Prisioneira” para a TVI, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey fizeram as malas e rumaram para o Japão. Primeiro passearam-se com o tradicional quimono pelas ruas da cidade e, este sábado, o ator mostrou uma vista deslumbrante do local. A partir do quarto, à noite, Lourenço Ortigão revelou-se conquistado pela magia das luzes da cidade nipónica. View this post on Instagram Late night amazing […]