Lucas de “Casados à Primeira Vista” emagreceu 12 quilos em três meses

Lucas da Rocha, concorrente do “Casados à Primeira Vista”, revelou o processo utilizado para emagrecer mais de 12 quilos em três meses. O par de Anabela no programa da SIC perdeu peso e, no perfil de Instagram, revelou que “uma dieta equilibrada e exercício físico” foi o procedimento usado. “Esta fotografia foi tirada antes de perder mais de 12 quilos. Com uma dieta equilibrada e exercício físico regular consegui ‘perder’ este peso extra”, escreveu na descrição de uma fotografia captada no dia em que trocou alianças com Anabela. View this post on Instagram Esta foto foi tirada antes de perder […]