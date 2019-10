Lucas Lucco coloca carreira em “stand-by” após namorada sofrer aborto

NTV Hoje às 16:30, atualizado às 16:35 Facebook

Lucas Lucco cancelou os espetáculos que tinha agendado e colocou a sua carreira musical em “stand-by” para apoiar a namorada que sofreu um aborto espontâneo. O cantor brasileiro, que interpreta temas como “Posto 24h” e “Mozão”, anunciou, no seu perfil de Instagram, através de um comunicado oficial, que vai estar ao lado de Loreno Carvalho neste momento difícil. “O cantor Lucas Lucco não irá realizar os espetáculos do Festival A6, em Umuarama, PR (19) e no Band Farra Fest, em Mogi Mirim, SP (20). O motivo é a saúde da noiva, Lorena Carvalho. Após sofrer um aborto espontâneo, com dois […]