Luciana Abreu apela a vítimas de violência doméstica que “denunciem”

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A Tina de “Terra Brava” (SIC) aproveitou uma cena de violência protagonizada ao lado de Renato Godinho para chamar a atenção para estes abusos. Depois de romper com a mãe do filho, Beatriz (Mariana Monteiro) a quem chega a dar um estalo, Tiago (Renato Godinho), repete a dose com Tina (Luciana Abreu) mas, desta vez, é mais violento. A atriz, que faz de bailarina no bar Carrossel da novela da SIC, aproveitou a cena para chamar a atenção de quem sofre abusos deste género. View this post on Instagram Será que a Tina vai aceitar calar-se? Ou irá denunciar e […]