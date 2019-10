Luciana Abreu disponível para novo amor

Rui Pedro Pereira Hoje às 09:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de um início de ano envolvida em polémicas com a mãe, Ludovina, e com o ex-companheiro Yannick Djaló, Luciana Abreu atravessa um período mais tranquilo, embora ainda esteja em tribunal com o futebolista e o outro ex-marido Daniel Souza, por causa da regulação do poder paternal das quatro filhas menores.

Separada recentemente do operador turístico, Lucy, como é conhecida no meio televisivo, diz, em conversa com o JN, que não descarta uma nova relação, mas prefere ir com calma. "Estou na melhor fase da vida, quiçá haverá outro amor... Mas não estou com tempo disponível. E nós não precisamos de alguém para ser felizes". Ainda assim, assegura: "Não fechei as portas ao amor porque mereço ser feliz".

Para já, quem lhe enche o coração são as quatro filhas: Lyonce, Lyanii, Amoor e Valentine. "As gémeas vão fazer dois anos. Começaram na escola, adaptaram-se muito bem, as educadoras dizem que têm muita energia, caem, levantam-se e não choram. Isto deixa-me feliz porque Portugal inteiro lutou por aquelas bebés! As mais velhas são muito protetoras. Quando estou com as quatro, conto com elas: dão biberões e ficam entretidas".

O tribunal com os ex-companheiros fica para segundo plano. "Há avanços, estamos à espera de datas para as verem, mas não posso falar mais por causa dos juízes. As mais pequenas não vão passar pelo que passaram as mais velhas porque têm uma família enorme. Saudades quando elas vão para fora? Uma mãe que tem bebés aos sete meses e fica dois meses com eles na incubadora já sabe que os filhos são do Mundo".

Para a novela da SIC, que se estreou anteontem, "Terra brava" Luciana Abreu aprendeu, pela primeira vez, a representar. "Procurei ajuda a nível de dança e de preparação, com a Thais de Campos. Nunca tive aulas de representação, sou uma autodidata. Senti que necessitava de ajuda. A diferença é abismal. Aprendi como se faz na Globo, em que pegamos num papel e num lápis e numa régua e vamos escrevendo o desenrolar da história". E por falar na emissora brasileira, para quando uma viagem a terras de Vera Cruz? "Já houve um namorar com a Globo, mas não está na altura certa".