Luciana Abreu e Yannick Djaló voltam a tribunal por causa das filhas

Divorciados desde 2013 e sem se entenderem quanto às filhas em comum, Luciana Abreu e Yannick Djaló têm reencontro marcado, esta quinta-feira, no Tribunal de Família e Menores de Cascais. Em causa está a alteração da regulação das responsabilidades parentais relativas às duas filhas em comum.

Se fosse novela, provavelmente não seria tão longa a batalha judicial que Luciana Abreu e Yannick Djaló protagonizam desde o fim do casamento, em 2013. O ex-casal continua a não se entender relativamente às filhas, Lyonce, de 12 anos, e Lyannii, de 10, por isso, volta ao tribunal para mais uma conferência de interessados.



A sessão está marcada para as 10.45 horas no Juízo de Família e Menores do Tribunal de Cascais, assinalando o reencontro da artista e do futebolista.



Fontes próximas garantem que em causa está novamente o facto de Luciana reclamar a falta de pagamento das pensões de alimentos das filhas, por parte de Djaló, que várias vezes disse em público que está impedido de ver as menores.



Esta quinta-feira, no tribunal, será discutida a alteração da regulação das responsabilidades parentais relativas, quando as meninas já estão crescidas e a manifestar vontades próprias.



De um anterior relacionamento, Djaló é pai ainda de um rapaz, Chrystyan, de 14 anos, de quem é próximo, manifestando-se orgulhoso pelo adolescente seguir as suas pisadas no futebol e até já ter sido convocado para a seleção nacional.

Também Luciana aumentou a família, com o nascimento das gémeas, Amoor e Valentine, fruto do casamento, também terminado, com Daniel Sousa, com quem mantém outros processos judiciais em andamento.