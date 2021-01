Lucros de marca de roupa de Sara Carreira serão doados

Sara Oliveira Hoje às 17:04 Facebook

Projeto lançado pela cantora vai continuar após a sua morte e ajudar bebés e crianças carenciados

Um mês depois da morte de Sara Carreira, a família começa a reagir e a tomar decisões, entre elas a continuidade da marca de roupa lançada pela jovem em conjunto com a estilista Micaela Oliveira. E as receitas das vendas já têm um fim traçado em prol da solidariedade, como foi anunciado na página de Instagram da "Éssê by Sara Carreira"

Tendo em conta percurso da filha de Tony Carreira "sempre foi marcado pela exigência e profissionalismo, mas também pela sua enorme generosidade para com o próximo", a continuidade do projeto é assim garantindo. Por isso, em breve, as peças estarão novamente disponíveis e "os lucros gerados pelas vendas serão doados através de bens ao grupo informal de voluntariado "Girassóis" que apoia bebés e crianças carenciadas", lê-se na rede social. Um coração branco rematou a publicação, sendo esse o emoji usado para homenagear Sara Carreira.

A coleção em nome próprio e com vestuário muito à sua imagem foi a concretização de um dos muitos sonhos de Sara que, a 5 de dezembro, tinha estado na Trofa a levantar algumas peças para satisfazer as primeiras encomendas. Foi no regresso a Lisboa, na A1 próximo de Santarém, que se deu o fatal acidente. Aos 21 anos, a princesa do clã Carreira perdeu a vida, chocando o país, mas deixou um legado que a liga aos fãs e abraça a causa agora revelada. "Excelente iniciativa" ou que "gesto tão bonito" são alguns dos elogios deixados nos comentários, sinal de que o gesto foi bastante apreciado. No Facebook, as voluntárias da "Girassóis" agradeceram a escolha e prometeram tudo fazer "para corresponder às expectativas da Sara".