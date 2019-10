Luís Borges assinala um mês da morte de Eduardo Beauté

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:37 Facebook

Um mês após a morte Eduardo Beauté devido a uma embolia cerebral, Luís Borges homenageou publicamente o ex-marido. O modelo partilhou nos Instastories, ferramenta do Instagram, uma foto do céu, com a música “Paradise” dos Cloldplay e o número “1” escrito, como forma de assinalar um mês sobre a morte do cabeleireiro português. O ex-casal adotou três crianças, Bernardo, de nove anos, Lurdes, de oito, e Eduardo, de quatro, porém, após cinco anos de casamento, Luís Borges e Eduardo Beauté divorciaram-se, em 2016. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Luís Borges mostra filhos após morte de Eduardo Beauté