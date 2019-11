Luís Borges celebra aniversário da melhor amiga Ana Sofia Martins

NTV Hoje às 17:50, atualizado às 18:01 Facebook

Luís Borges assinalou publicamente o 33.º aniversário de uma das suas melhores amigas Ana Sofia Martins, com um recado para a manequim Sara Sampaio. O manequim português utilizou o seu perfil da rede social Instagram para expressar de forma pública o sentimento de amor e amizade que nutre pela mulher do cantor David Fonseca. “Muitos Parabéns, minha irmã, minha melhor amiga (calma Sara Sampaio que também és), minha confidente, meu pilar… És tudo isto e muito mais. Para mim, és MUITO! Sempre juntos. Amo-te”, escreveu. View this post on Instagram MUITOS PARABÉNS minha irmã, minha melhor amiga (calma @sarasampaio que […]