Luís Borges mostra detalhes da festa do filho Edu

Luís Borges celebrou, este domingo, o quinto aniversário de Eduardo, um dos três filhos que adotou enquanto esteve casado com Eduardo Beauté. Depois de ter festejado o lançamento da sua marca de roupa e acessórios para mulher B488, com a ajuda de Rita Pereira, Kelly Bailey, Raquel Strada, Isilda Moreira e Maria Miguel, foi dia de o manequim assinalar mais um ano do pequeno Edu. No perfil de Instagram, o modelo português publicou diversas fotografias em que se pode ver a temática da festa: dinossauros. “A tua felicidade para mim é tudo. Amo-te Edu”, escreveu na legenda. View this post […]