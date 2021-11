Luis Díaz: Rei dos golos e dos minutos foi pai de uma menina

Miguel Pataco Hoje às 11:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Colombiano iguala Taremi e é o jogador de campo mais utilizado. Cotado em 25 milhões só sai com oferta perto da cláusula. Vive momento de pura felicidade com o nascimento da filha Roma

Mais uma exibição de nível Champions, mais um golo e a subida ao topo dos rankings da equipa. Luis Díaz continua em alta e, depois do empate (1-1) em Milão, já é o jogador de campo mais utilizado por Sérgio Conceição, além de ter igualado Mehdi Taremi como goleador. E o valor de mercado do extremo continua a subir.

O avançado atravessa o melhor momento de forma desde que chegou ao F. C. Porto e fora do campo também vive dias de felicidade. Díaz foi pai de uma menina e partilhou o momento no Instagram com a publicação de uma foto onde surge com a esposa Gera Ponce e a nova herdeira do clã Díaz.

Dois jogos contra o Milan, dois golos de Luis Díaz e o F. C. Porto segue perfeitamente vivo na luta pelos oitavos de final da Champions, podendo selar o objetivo já na próxima ronda, caso vença em Liverpool e o Altético de Madrid seja derrotado pelos italianos, ou, em alternativa, no confronto direto com os "colchoneros" na última jornada. Em qualquer dos cenários, o colombiano será uma das principais armas para atacar este objetivo e dar seguimento a uma segunda metade de 2021 de alto nível. Depois de ter brilhado na Copa América - eleito o jogador revelação e melhor marcador, a meias com Messi -, trouxe o bom momento de forma para o F. C. Porto 2021/22.

Com a prestação em San Siro, Díaz passou a ser o jogador de campo com mais tempo de jogo esta época (1238 minutos, em 15 jogos), sendo superado apenas pelo guarda-redes Diogo Costa (1260, em 14 partidas). A eficácia em frente às balizas adversárias já valeu nove golos ao colombiano, que divide o estatuto de artilheiro da equipa com Taremi.

Alvo da cobiça de vários clubes, o passe de Luis Díaz valia, segundo o "Transfermarkt", sete milhões de euros quando foi contratado pelos dragões, em 2019, e está agora nos 25M€. Porém, a cláusula de rescisão do atleta é de 80 milhões de euros e a SAD portista apenas aceitará propostas muito perto desta cifra.

Convocado para os jogos com Brasil e Paraguai



Sem surpresa, Luis Díaz integra a lista de convocados de Reinaldo Rueda para o duplo compromisso da Colômbia na fase de apuramento para o Mundial de 2022. Os "cafeteros" defrontam o Brasil (dia 12) e o Paraguai (16), sendo que Matheus Uribe ficou de fora das escolhas do selecionador. O médio lesionou-se no jogo com o Boavista e falhou a partida frente ao Milan.