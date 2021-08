Luís Esparteiro rendido à gastronomia e beleza do Minho

Rui Pedro Pereira Hoje às 18:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Ator está a gravar para a TVI a novela "Para sempre" na aldeia do Soajo e elogia a beleza e a gastronomia do Minho.

É um dos atores com mais participações em novelas (desde "Vila Faia", na RTP1, em 1982) e, quase a completar 40 anos de profissão, está a gravar mais um projeto, "Para sempre", na TVI. Além de filmar nos estúdios da produtora Plural, em Bucelas, Luís Esparteiro ruma com frequência ao Minho, para gravar cenas de exteriores da sua personagem, Bento. E a vila de Arcos de Valdevez e a aldeia do Soajo já o conquistaram, com a beleza natural e a gastronomia.

"Fiquei apaixonado por Arcos de Valdevez. Aquele rio é maravilhoso, talvez o mais limpo da Europa", elogia o intérprete ao JN. "E depois há o Soajo, com aqueles cavalos selvagens. E a comida: a carne cachena é inesquecível, tem mesmo de se comer", aconselha o ator, que andou a saber mais sobre as vacas. "Nem sabia que existia: são aquelas vacas mais pequenas, com cornos grandes típicos. É uma carne maravilhosa."

Avô, recentemente, pela segunda vez, Luís Esparteiro viu o número de "netos" triplicar com os bebés de Sofia Arruda e Filipa Maló, que, ao lado de Madalena Brandão, fizeram de suas filhas na série da TVI "Super pai". "Sou avô em várias frentes", congratula-se o ator. "A mais nova do "Super pai" [Filipa Maló] teve agora mais um e o da Sofia fez anos há pouco tempo. É muito giro ao fim de tantos anos ainda haver esta proximidade. Antes da pandemia, costumávamos jantar todos."

Sobre a covid-19, o ator, que aos 62 anos integra os grupos de risco, diz que grande parte da família teve de lidar com a pandemia. "Os meus irmãos tiveram covid, o meu filho mais velho e a família também. Lá em casa nem eu, nem a Vanda [a mulher], nem os nossos dois filhos tivemos".

"Estamos a adaptar-nos a métodos novos e é uma questão de hábito. As pessoas moldam-se rapidamente. Tem de se aprender a viver com isto com todos os cuidados. Se tiver de ser é, mas não vou provocar", remata Luís Esparteiro.