Luís Figo e Helene Svedin reformam apartamento no centro de Madrid

Mulher do antigo futebolista português acompanha obras e partilha detalhes nas redes.

Há muito que Luís Figo e a mulher, Helene Svedin, fizeram de Madrid a sua morada permanente, e é no centro da cidade que dão uma "vida nova a uma casa antiga". Assim deu conta a modelo sueca nas redes sociais, quando mostrou uma sala de um apartamento ainda à espera de obras.

A empreitada começou a meio do verão e, de vez em quando, Helene partilha alguns detalhes, deixando perceber o trabalho do estuque que descreverá os tetos ou o mármore que decora as casas de banho.

A família Figo vive há já muitos anos numa vivenda situada numa das urbanizações mais exclusivas da capital espanhola, a Conde de Orgaz, em Hortaleza, mas poderá mudar-se em breve para o imóvel localizado na rua Ortega y Gasset, no bairro de Salamanca, onde o casal tem outros investimentos. Isto numa altura em que Daniela, a filha mais velha, de 21 anos, estuda em Navarra, e Martina, de quase 19, entrou numa faculdade em Londres. A única que se mantém perto de Figo e Helene é Stella, de 16 anos.

O apartamento de luxo, com 300 m2, foi comprado em dezembro de 2019 em nome de uma das empresas de Luís Figo, a Damash Assets SL, e está avaliado em mais de 2,3 milhões de euros. Fica numa das zonas preferidas de Figo e da mulher, onde também têm muito amigos. E parece ser igualmente do agrado das herdeiras, pois a primogénita vai reagindo às publicações da mãe com corações.