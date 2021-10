Luís Filipe Borges: "É importante perceber que não estamos sós"

Sara Oliveira Hoje às 11:11 Facebook

Argumentista e apresentador junta-se hoje a seis jovens com psoríase na websérie que quer ajudar a mudar a atitude em relação à doença.

Hoje, quando se celebra o Dia Mundial da Psoríase, estreia nas plataformas PSOPortugal a websérie "PSOFriends - Pele sim, pele não", assinada por Luís Filipe Borges, que tem a doença desde os 14 anos. Do casting ao guião, da encenação à direção de atores, o argumentista propôs-se criar "um conteúdo divertido mas didático" sobre a doença autoimune que afeta 250 mil portugueses. A missão é chegar a todas as pessoas e não só àquelas que a sentem na pele. Com humor e intervenção criativa de especialistas, "sem vergonhas e sem medos".

A ação desenvolve-se num café em que se cruzam a amizade, as experiências e os sentimentos de seis jovens vindos de vários pontos do país, unidos pelo facto de terem psoríase. Bruno Leite, Helena Guia, Isabelle Couto, Fernando Osório, Tatiana Ferreira e Vera Reverendo estreiam-se na representação à boleia de um problema real. Vêm de locais como Alverca, Aveiro ou Mesão Frio. O mais novo tem 14 anos.

Foi tudo gravado em três dias e "foram todos extraordinários", garante o autor, notando que "saíram de lá amigos". Esse era um dos primeiros objetivos da iniciativa, até porque "muitos jovens queixam-se de que, quando se deparam com esta doença, sentem que são os únicos no seu círculo". Por isso, "é importante perceber que não estamos sozinhos".

Gravações da websérie "PSOFriends - Pele sim, pele não" Foto: Direitos reservados

Não há cura mas há saídas

Ao longo dos últimos anos, muitos famosos assumiram a psoríase. Por cá, além de Luís Filipe Borges, a apresentadora Iva Domingues e a antiga apresentadora Dália Madruga estão entre os exemplos que se destacam, tendo-se mesmo juntado numa campanha em 2010.

A doença não escolhe idades ou géneros e também atinge vedetas internacionais, como a empresária Kim Kardashian, a cantora Britney Spears, a modelo Cara Delevigne e a atriz Cameron Diaz.

A cantora e atriz Cindy Lauper falou pela primeira sobre o assunto em 2015 e, depois de acertar com os tratamentos, dedicou-se a inspirar todos os que têm psoríase. "Não quero que ninguém sofra sozinho. Uma pessoa não se pode apenas deitar no escuro, ficar deprimida e sentir que a doença venceu. Podemos vencer, basta ter acesso à informação e procurar ajuda, porque sofrer em silêncio é uma merda", declarou.

Crónica, a psoríase não tem cura, mas existem tratamentos para a controlar e, em alguns caso, até quase a fazer cair no esquecimento. Também não é contagiosa.