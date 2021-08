Luís Pedro Martins: "Se me ligarem, atendo, ainda não aprendi a dizer não"

Hoje às 09:58 Facebook

Os dez mandamentos do verão do presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins.

1. Quando entro de férias, a primeira coisa que faço é...

mergulhar no mar, ou no rio, e deixar-me ficar até a pele ficar enrugada. Tem um efeito fantástico em mim, dentro de água consigo libertar o stress acumulado. Noutra reencarnação devo ter sido peixe.

2. É este ano que vou ler...

um clássico: "A criação do Mundo", Miguel Torga, um dos autores que eu mais cito no âmbito das minhas funções e que nesta obra relata as suas viagens pelo Norte de Portugal e pela Europa. Um contemporâneo: "O paraíso são os outros", de Valter Hugo Mãe, a ideia de que o paraíso pode ser fantástico.

3. Se me ligarem com trabalho...

infelizmente atendo, para desespero da minha mulher e dos meus filhos. Ainda não aprendi a dizer "não", o que é um enorme defeito.

4. Jamais passaria férias com...

Jair Bolsonaro e Viktor Orbán.

5. Nem a pandemia me vai impedir de...

seguir em frente, acreditar que vamos vencer, ter esperança no futuro e partilhar bons momentos em família e com amigos.

6. Se vir alguém sem máscara a chegar à praia eu...

informo o responsável pela praia. Ou faço como a minha filha faz com quem deita lixo para o chão, ofereço uma máscara.

7. A minha banda sonora deste ano vai ser...

como quase sempre, bossa nova, jazz fusion e qualquer compilação da editora IRMA.

8. O que me irrita mais nas férias é...

gente com horários, praias com muita gente, filas, chuva e frio. Fujo a tudo isso!

9. Os amores de verão são...

inocentes e intensos.

10. Um verão que jamais esquecerei é...

quase sempre os verões em família. Em Trás-os-Montes, no rio Sabor, no Douro, em Aveiro, na Barra e na praia do Cabeço.