Luísa Castel-Branco doente após apanhar chuvada

Luísa Castel-Branco está doente em casa depois de ter apanhado uma chuvada tão grande que quando chegou a casa teve de se despir toda. A comentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, contou, no perfil da rede social Instagram, que o mau tempo apanhou-se despercebida e fez com que ficasse doente. “A esperta da Luísa foi para a rua e apanhou uma chuvada tão grande que quando chegou a casa teve que despir toda, estava completamente molhada”, descreveu Luís Castel-Branco num vídeo publicado. View this post on Instagram Atchim!!!!🙈🤬🙈🤬 A post shared by Luísa Castel-Branco (@luisacastelbranco) on Nov 10, 2019 […]