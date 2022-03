Luiza Rozova ameaçada por causa da guerra de Putin

Sara Oliveira Hoje às 18:36 Facebook

Jovem é apontada como "filha secreta" do presidente russo, fruto da alegada relação com uma antiga funcionária que se tornou multimilionária. Nas redes sociais, internautas não a poupam.

A vida pessoal de Vladimir Putin é todo um outro segredo de Estado. Pouco se sabe sobre quem faz parte dela, inclusive quem é a mulher atual ou se tem filhos.

"O tabu em relação à família aumenta em proporção com o tempo que está no governo", escreveu em 2012 "The New York Times", um antes do o fim do casamento com Lyudmila Schkrebneva, a sua única relação oficial. De resto, terá tido relacionamentos extra-conjugais, sempre na sombra, que o associam a Elizaveta, descrita como sua "filha secreta".

A mulher de 18 anos está identificada nos Panama Papers e é filha de uma ex-funcionária do presidente russo. Descoberta, Elizaveta passou a apresentar-se como Luiza Rozova. Na certidão de nascimento só tem o nome da mãe, exibindo o sobrenome Vladimirovna, que significa "filha de Vladimir". A paternidade nunca foi confirmada mas as parecenças são notórias e há especialistas que o confirmam, o que a coloca na mira de quem condena Putin pela guerra na Ucrânia. "Tu e o teu pai vão para o inferno" ou "o teu pai é um monstro" são alguns dos comentários deixados no seu Instagram. No meio das manifestações de ódio há quem alerte para o facto de ela não ter qualquer poder sobre "as ações do pai".

Em entrevistas, Luiza nunca negou ou assentiu ser filha de Putin, sublinhando que as notícias sobre esse assunto a colocavam no centro das atenções nas redes sociais. Estudante universitária, trabalha como DJ e, o ano passado, lançou a marca de roupa 123th Ave no Fashion Show Russian Brands.

Os rumores de que seria fruto da relação de Vladimir Putin com uma antiga empregada de limpeza surgiram há dois anos. A mãe de Luiza Rozova, Svetlana Krivonogikh, tornou-se milionária no início deste milénio, altura em que se terá envolvido com o governante russo. A sua fortuna ascenderá aos 87 milhões de euros.