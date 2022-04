Má conduta de Bill Murray suspende filme

Produtora Searchlight interrompeu rodagem de "Being mortal" após receber queixa contra o ator por "comportamento impróprio".

Uma denúncia sobre o "comportamento impróprio" do ator Bill Murray, registada a semana passada, levou à suspensão das filmagens do filme "Being mortal". O artista, de 71 anos, terá tido uma má conduta no set, como confirmou fonte da produção a "The New York Times". Na quarta-feira, o elenco e restante equipa receberam uma carta a anunciar uma pausa na rodagem, mas sem detalhes.

"No final da semana passada, fomos informados de uma reclamação que foi imediatamente analisada. Depois de avaliadas as circunstâncias, foi decidido que a produção não pode continuar neste momento", lê-se na missiva. Segue-se uma investigação da produtora Searchlight Pictures sobre as atitudes da estrela de "Os caça-fantasmas".

Bill Murray tem uma longa e reconhecida carreira no cinema e na televisão. No entanto, também soma polémicas e uma imagem negativa junto de quem com ele trabalhou. O ano passado, em entrevista, a atriz Lucy Liu apontou-lhe a autoria de comentários "indesculpáveis e inaceitáveis" quando, em 2000, filmaram "Os anjos de Charlie". Comentários que Drew Barrymore corroborou recentemente. "Um fanfarrão bêbado", foi como o ator Richard Dreyfuss descreveu Murray em 2019, ao recordar o tempo em que contracenaram na comédia "O que se passa com Bob?" (1991) e o colega lhe terá atirado um cinzeiro à cara. Em 2003, a argumentista e produtora Laura Ziskin garantira que Bill Murray lhe tinha dirigido palavras ameaçadoras.

"Being mortal" marca a estreia como realizador do humorista Aziz Ansari, que também integra o elenco, além de ser o responsável pela adaptação do livro de Atul Gawande sobre os limites da medicina e a inevitabilidade da morte. Curiosamente, Ansari retoma a atividade após uma fotógrafa de Nova Iorque o ter acusado, em janeiro de 2018, de assédio sexual, o que ele negou. Apesar de ver o projeto em suspenso, não foi indiciado na queixa contra Murray.