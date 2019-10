Madalena Brandão faz dedicatória ao filho em dia de aniversário

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:36 Facebook

Madalena Brandão assinalou publicamente o segundo aniversário do filho, José, com uma declaração de amor nas redes sociais. O filho mais novo da atriz completou dois anos, esta sexta-feira, e para celebrar a data Madalena Brandão partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia de José, na altura recém-nascido, juntamente com uma dedicatória comovente. “Esta coisa gorda e maravilhosa, que veio trazer tanta alegria e equilíbrio à nossa família faz dois anos. Dois anos muito felizes! Que sejam todos os anos assim”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Esta coisa gorda e maravilhosa, que veio trazer tanta alegria e […]