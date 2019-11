Madalena Brandão lembra mãe com registo inédito

NTV Ontem às 21:30 Facebook

Madalena Brandão lembrou publicamente mais um aniversário da morte da mãe, esta segunda-feira, com uma homenagem nas redes sociais. No dia em que completa 30 anos desde a morte da sua mãe, a atriz partilhou, no Instagram, um conjunto de fotografias na quais retrata, por ordem cronológica, a infância e a vida adulta com os dois filhos, Duarte, de oito anos, e José, de dois. “30 anos! 30 anos de saudades. Longe mas sempre tão perto… O tempo é um grande mistério. Agora já sou eu a mãe, mas muitas vezes sinto que ainda sou o bebé desta foto”, escreveu. […]