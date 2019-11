Madonna cancela concertos devido a problemas de saúde

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:26 Facebook

Madonna viu-se obrigada a cancelar os três concertos em Boston, nos EUA, devido a problemas de saúde. Os concertos da digressão “Madame X”, do dia 30 de novembro a 2 de dezembro, foram cancelados e não serão para já reagendados devido ao calendário preenchido da artista. “Dar o meu espetáculo todas as noites dá-me uma alegria imensa, e cancelá-lo é uma espécie de castigo. Mas de momento estou com muitas dores e tenho que descansar e seguir as ordens do médico, para que possa voltar melhor e com mais força”, afirmou a vida da “pop” em comunicado. O cancelamento dos […]