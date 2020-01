Madonna faz "inspeção" ao Coliseu dos Recreios antes dos concertos

Hoje às 17:04 Facebook

A cantora de 61 anos está a preparar-se para os oito concertos que dará a partir deste domingo, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Madonna divulgou um vídeo nas redes sociais onde aparece a fazer uma "inspeção", esta quinta-feira, à sala de espetáculos.

"Estou aqui para inspecionar a sala, vestida à civil", diz a cantora, enquanto a filmam antes do ensaio para os oito espetáculos no Coliseu dos Recreios, que começam a 12 de janeiro e terminam a 23 deste mês.

No vídeo publicado esta quinta-feira, Madonna olha em redor no interior do Coliseu dos Recreios, onde já se vê um grande "X" num fundo vermelho no palco. "Madame X" é o quarto álbum da norte-americana lançado a 14 de junho de 2019 e que dá nome à digressão, com o fim previsto para 8 de março deste ano.

Os concertos em Portugal acontecem a 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro. Ainda há bilhetes disponíveis para alguns dias. Os preços variam entre os 75 e os 200 euros.

A digressão da cantora teve um início atribulado: dois concertos foram adiados nos Estados Unidos por problemas de produção e alguns fãs da cantora ficaram irritados com os atrasos de Madonna nos espetáculos.