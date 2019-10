NTV Hoje às 09:30, atualizado às 09:40 Facebook

Madonna pode estar numa nova relação. A cantora surgiu publicamente, este fim de semana, com um bailarino 36 anos mais novo. A artista foi vista de mãos dadas com Ahlamalik Williams, de 25 anos, à saída do Howard Gilmar Opera House, em Nova Iorque, Estados Unidos, após um concerto da digressão Madame X. Os rumores da alegada relação de Madonna com o bailarino norte-americano, com quem trabalha desde 2015, começaram há algumas semanas, quando a mesma publicou um vídeo, nas redes sociais, no qual surgiam juntos. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Madonna está aborrecida e pode deixar Portugal