Madonna reage após ser processada por fãs

NTV Hoje às 18:05, atualizado às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Madonna deixou uma mensagem ao fãs que avançaram com um processo em tribunal, devido aos sucessivos atrasos nos concertos. “Há uma coisa que têm de saber. Uma rainha nunca chega atrasada”. Foi assim que a artista respondeu, durante um concerto em Las Vegas, nos Estados Unidos, aos admiradores que que intentaram uma ação judicial contra a cantora, depois de alterar a hora de um concerto. F. A.C.T.S. 👑 ……………….. #madamextheatre #thecolosseum pic.twitter.com/QBV99f1Y3I — Madonna (@Madonna) November 9, 2019 No entanto, a resposta de Madonna não agradou os internautas que, no Twitter, deixaram críticas à falta de profissionalismo da cantora. “Uma […]