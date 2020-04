Madonna rendida à paixão

Sara Oliveira Hoje às 10:53 Facebook

Madonna declarou-se publicamente ao namorado, Ahlamalik Williams, de 26 anos.

É em Nova Iorque que Madonna tem passado a quarentena, na companhia dos filhos e do namorado, o coreógrafo Ahlamalik Wil-liams, onde rainha da pop tem mostrado o quanto está apaixonada

A propósito do 26.° aniversário de Ahlamalik, Madonna declarou-se publicamente, assumindo a seriedade do relacionamento iniciado no final do ano passado, mas nunca tão exposto. O bailarino é mais novo 35 anos e a artista não esconde o quanto está feliz a seu lado. "Feliz aniversário, meu amor. Não poderia pensar numa melhor pessoa para passar a quarentena", escreveu no Instagram. Madonna publicou também quatro imagens dos dois, uma delas a beijarem-se.

Depois de um início de namoro mais discreto, o casal parece já não ter nada a esconder. A paixão é aprovada por David Banda, Mercy James, Rocco, Lourdes Maria e as gémeas Estere e Stelle, que até desenharam cartões para parabenizar o "padrasto". E, todos juntos, passaram férias no início de 2020 nas Maldivas.

Por causa da Covid-19, a cantora, de 61 anos, cancelou os últimos concertos da digressão "Madame X", dedicando-se quase exclusivamente à família e a escrever os diários da quarentena. Com tempo ainda para a solidariedade, doou um milhão de dólares à Fundação Bill e Melinda Gates, para ajudar um programa de investigação de combate ao novo coronavírus, e 100 mil máscaras cirúrgicas para prisões, através da fundação por ela criada, a Ray of Light. Também ofereceu a casaca de inspiração militar que usou nos últimos concertos para um leilão solidário.