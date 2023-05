Madonna vai vender fotografias eróticas polémicas e a causa é solidária

Hoje às 21:17 Facebook

Em outubro, vão ser leiloadas 40 imagens eróticas do fotógrafo Steven Meisel incluídas no controverso livro "Sex", que a cantora norte-americana Madonna lançou em 1992.

Em 1992, quando tinha 34 anos (hoje tem 64), Madonna revolucionou a indústria da música com o álbum "Erótica", ao qual se somou o lançamento de "Sex", o livro em que escreveu as suas fantasias sexuais e partilhou uma visão irónica da sexualidade, com fotografias provocantes assinadas por Steven Meisel. A obra completou já 30 anos de existência e as celebrações somam agora novos atos.

"Sex" incluiu "fotos de homens a beijar outros homens, mulheres a beijar mulheres e eu própria a beijar toda a gente", sublinhou a rainha da pop, que se prepara para levar a leilão 40 dos retratos em foco, em sequência da exposição que decorreu, no final de 2022, na Art Basel Miami, em parceria com a casa francesa Saint Laurent.

A venda pública foi confirmada pela leiloeira Christie"s ao "anunciar a sua participação na celebração do aniversário iniciada pela reedição de "SEX", livro de fotografia de 1992 de Madonna e Steven Meisel".

Preço ainda é desconhecido

"Como parte do projeto, a Christie"s apresentará "Madonna x Meisel - The SEX Photographs", um leilão de mais de 40 obras, numa venda ao vivo que acontecerá em Nova Iorque no dia 6 de outubro de 2023", lê-se no site da famosa leiloeira especializada em obras de arte. Por enquanto, é desconhecido o valor de base da licitação.

A 10 de maio, a cantora e o fotógrafo partilharam duas fotos, com uma legenda sublinhar que demoraram "quatro décadas e várias sessões fotográficas provocantes para abrir a mente das pessoas através das artes". Tardou quase tanto a entrar no Instagram, como também se lê na publicação, mas "veio a tempo de anunciar o leilão" a favor da ONG Raising Malawi, que foi fundada por Madonna e Michael Berg em 2006.

O objetivo da ONG é combater a pobreza extrema e as dificuldades enfrentadas por um milhão de órfãos no país africano, através de programas de saúde e educação. Para ambos, esta "é a prova de que grandes causas movem montanhas".

Dois concertos em Portuagl em novembro

Em julho, Madonna arranca com mais uma digressão mundial, com regresso a Portugal marcado para 6 de novembro, para celebrar quatro décadas de carreira.

Madonna atuará dois dias na capital, mas já só há bilhetes disponíveis para a segunda data, 7 de novembro - e com bilhetes a partir dos 180 euros.