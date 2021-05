Madonna vibra com filho a jogar pela Juventus

Sara Oliveira Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

David Banda alinha agora na sucursal "bianconera" em Los Angeles, sob o olhar atento da rainha da Pop.

Foi para ajudar o filho David Banda a concretizar o sonho de ser futebolista que, em 2017, Madonna se mudou para Lisboa, onde o jovem jogou nos escalões de formação do Benfica durante três épocas. "O meu filho David queria jogar profissionalmente. Fiz o meu melhor para encontrar as melhores escolas com os melhores treinadores, mas a América neste campo é atrasada em comparação com o resto do mundo. Vi a frustração dele e pareceu-me que aquele era o momento", disse em 2018. Veio a pensar "que seria uma aventura", mas a rotina "escola e jogos de futebol" e o facto de não ter muito amigos fê-la sentir-se "um pouco deprimida". Ficou em Portugal até outubro do ano passado, e agora é nos EUA que o adolescente, de 15 anos, tenta afirmar-se no desporto-rei.

David faz parte da academia da Juventus em Los Angeles e a imprensa italiana descreve-o como "talento "bianconero"", encantada com a forte estrutura física. Orgulhosa por ver o filho nos relvados, no lugar de avançado, Madonna vai acompanhando os jogos e partilhando alguns momentos nas redes sociais. Aconteceu no domingo passado, durante o "jogo acalorado" da Juventus contra o Manchester United. "A Juventus perdeu!!! Mas como o David disse quando saiu de campo: "Perder é o que nos faz campeões"", escreveu a rainha da Pop, na legenda da publicação em que vê um pequeno vídeo do encontro.

David Banda, filho de Madonna, alinha agora na academia da Juventus em Los Angeles. Foto: Direitos reservados

Fora das quatro linhas, Madonna fez claque com o namorado, Ahla Malik, as filhas Mercy James, de 15 anos, e Estere e Stella, de oito anos. Os quatro foram adotados no Malauí e sempre tratados como os filhos biológicos da cantora, Lourdes Maria, de 24 anos, e Rocco, de 20.