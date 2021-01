Mãe de Sara Carreira reage pela primeira vez à morte: "amarei sempre a minha filha"

JN Ontem às 23:35 Facebook

Fernanda Antunes reagiu este domingo à noite pela primeira vez à morte da filha Sara Carreira numa publicação no Instagram.

"Amei e amarei sempre a minha filha todos os dias. Espero que nunca se esqueçam desta menina mulher que iluminou a minha vida", escreveu Fernanda Antunes num longo texto no Instagram.

A mãe da cantora, que não é uma presença assídua nas redes sociais, diz que quis agradecer a todos os que demonstraram um "enorme carinho" pela filha de 21 anos. "Sei que a Sara ficaria de feliz por mostrar o amor que sinto por ela como sempre mostrei. (...) Sempre foi a minha melhor amiga e companheira", escreveu.

Fernanda Antunes afirmou ainda que "é inexplicável a dor" que sente, mas conta com as recordações da filha para seguir em frente. "Gostaria que todas as mães tivessem a sorte que sempre tive", referiu.

A cantora, filha de Fernanda Antunes e Tony Carreira, morreu num acidente de viação, na A1, em Santarém, em dezembro do ano passado.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernanda Antunes (@fernanda________antunes)