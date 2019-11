Mafalda Castro admite sofrer de ansiedade social

NTV Hoje às 12:04, atualizado às 12:26 Facebook

Mafalda Castro revelou que não marcou presença em vários eventos, durante meses, devido a ansiedade social. A influenciadora digital sofre de nervosismo em excesso em situações sociais, segundo a própria admitiu numa fotografia publicada no Instagram, em que se mostra na apresentação da nova marca de roupa de luxo de Luís Borges, na quinta-feira passada. “O único evento que consegui ir em meses devido a não saber lidar com pessoas. Olá 25 anos, que diversão lidar com ansiedade social. Coisa que não sabia que existia até agora”, afirmou na publicação. View this post on Instagram Fun fact sobre esta foto: […]